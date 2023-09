Serie C, Spal-Lucchese definitivamente interrotta maltempo: non riprenderà oggi

Sospesa la sfida tra Spal e Lucchese a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta su Ferrara. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 in favore degli ospiti, lo speaker ha annunciato che la gara non riprenderà nuovamente per impraticabilità del campo. Non ci sono ancora indicazioni sul giorno in cui verrà recuperata la partita, che riprenderà dal 75′.