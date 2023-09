Pagelle Sassuolo-Juventus 4-2, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Sassuolo-Juventus 4-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium nel primo tempo il vantaggio di Laurienté e poi l’autogol di Vina per il pareggio, quindi Berardi riporta avanti i neroverdi, Chiesa firma il nuovo pari e Pinamonti il gol-vittoria dei padroni di casa. La follia di Gatti certifica il primo ko per i piemontesi. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno 6; Toljan 5.5, Erlic 6, Tressoldi 5.5 (1’st Viti 6), Vina 5.5 (46’st Ferrari sv); Henrique 7, Boloca 6.5; Berardi 7.5, Bajrami 6 (40’st Defrel sv), Laurienté 7 (40’st Pedersen sv); Pinamonti 7 (40’st Castillejo sv). In panchina: Pegolo, Theiner, Missori, Racic, Mulattieri, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt. Allenatore: Dionisi 6.5.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 4.5; Gatti 4.5, Bremer 5, Danilo 4.5; McKennie 6.5 (14’st Weah 6), Miretti 5.5 (1’st Fagioli 6.5), Locatelli 5.5 (38’st Milik 6), Rabiot 5, Kostic 5.5 (1’st Iling-Junior 6); Chiesa 7, Vlahovic 5.5 (30’st Kean 6). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Milik, Rugani, Cambiaso, Nicolussi. Allenatore: Allegri 4.5.

ARBITRO: Andrea Colombo di Como 6.

RETI: 12’pt Laurienté, 21’pt Vina (aut), 41’pt Berardi, 33’st Chiesa, 37’st Pinamonti, 50’st Gatti (aut).

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 20.141. Ammoniti: Rabiot, Boloca, Danilo, Berardi, Vina, Pinamonti. Angoli: 6-3. Recupero: 3’pt, 6’st.