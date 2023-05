Serie C, Playoff 2022/2023: passano Pescara, Lecco e Vicenza

Si è chiuso il primo turno nazionale dei playoff di Serie C, e nella gare di ritorno, sono le 3 squadre ospiti a passare il turno. Vince 2-0 il Vicenza, che rimonta la Pro Sesto dal 2-1 dell’andata: 3-2 totale, e biancorossi che vanno avanti. Reti di Stoppa e Dalmonte. Vince anche il Pescara, che batte 3-1 il Verona. Prima ospiti in vantaggio, poi valanga abruzzese, gol di Brosco e doppietta di Kraja. Unico pareggio di giornata, quello tra Lecco ed Ancona, dove Battistini risponde a Di Massimo. 1-1 e 3-3 finale, ma per via del miglior piazzamento in campionato, il Lecco supera il turno.