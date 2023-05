Serie C, Playoff 2022/2023: l’Entella batte ed elimina il Gubbio, rimonta clamorosa del Foggia

Nella giornata di oggi si sono giocate le gare di ritorno del primo turno dei Playoff di Serie C 2022/2023. Succede di tutto allo Zaccheria di Foggia, dove i ragazzi di Delio Rossi dovevano risalire dal 4-1 per la Cerignola dell’andata. Partita con poche occasioni in cui il Cerignola, neopromosso in questa stagione, stava controllando il risultato senza particolari difficoltà. Al 79′ Schienetti segna il gol della consolazione per il Foggia, che però, spinto dai tifosi, non smette di crederci e trova il 2-0 al 94′ con Frigerio. Nell’assedio finale Kontek segna il gol qualificazione al 96′ facendo esplodere lo Zaccheria e infrangendo i sogni di qualificazione del Cerignola, che al 78′ pareggiava 0-0 ed era al secondo turno. Differenza reti identica nello scontro diretto ma Foggia che passa essendo testa di serie. Altra rimonta nella sfida tra Entella e Gubbio, dove la squadra di Chiavari era chiamata a rimontare il 2-0 subito in casa del Gubbio all’andata. Partita che si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa, che vanno avanti dopo pochi minuti con Merkaj e trovano il raddoppio al 10′ con un bolide su punizione dell’ex Sampdoria Gaston Ramirez. Sempre Merkaj segna il gol della qualificazione al 70′. Gubbio che si riversa nella metà campo avversaria e trova il gol della speranza all’86’ con Vasquez. Nell’assedio finale l’Entella resiste e stacca il pass per il secondo turno.