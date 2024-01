Serie C: Juve Stabia e Gugliano pareggiano, Monopoli vince su Potenza con Viteritti

La partita tra Juve Stabia e Giugliano, valida per la ventiduesima giornata di Serie C, termina senza reti. Nel primo tempo sono i padroni di casa a tenere tra le mani le redini del match, ma senza riuscire a concretizzare i numerosi attacchi. La seconda metà di gioco regala numerosi falli e un ritmo di gioco che rallenta notevolmente. Le Vespe continuano così la ricerca della vittoria, non ancora trovata dall’inizio del nuovo anno solare. In contemporanea, scendono in campo Monopoli e Potenza, con i padroni di casa che trovano il successo per 1-0. Decisiva la rete di Viteritti al 29′.