Serie C: il Crotone ferma la Juve Stabia 1-1 in inferiorità numerica

Il match tra Juve Stabia e Crotone termina in parità per 1-1. La Juve Stabia scende in campo per la prima volta dalla conquista della promozione in Serie B, con i tifosi sugli spalti in piena festa per novanta minuti. Umore del tutto diverso tra le file della squadra ospite, con il Crotone che ha trovato una sola vittoria nelle ultime quattordici partite. Il pareggio è un risultato pesante per la compagine in trasferta, mentre i padroni di casa si accontentano, pensando alla festa per la Serie B.

La partita ritarda il via di qualche minuto a causa dei fumogeni che limitano la visibilità, ma dissipata la coltre di fumo, si comincia. La Juve Stabia si dimostra più aggressiva, ma la formazione ospite risponde in difesa, vogliosa di disputare una buona gara. Negli ultimi minuti del primo tempo, il vento inizia a tirare in favore della Juve Stabia. Dopo alcuni tentativi a vuoto, Bellich trova la porta, segnando al 42′ la sua sesta rete stagionale. I padroni di casa sono così avanti 1-0 e poco dopo il Crotone deve fare i conti anche con l’inferiorità numerica. L’arbitro alza in aria il cartellino giallo per Zanellato, già ammonito al via della gara e che viene dunque espulso. Nella seconda metà di gioco, il Crotone schiera giocatori molto offensivi, lasciando un solo difensore centrale titolare. La scelta sbilanciata della squadra in trasferta ripaga, con Tumminello che segna la rete del pareggio al 70′. L’ultima fase di match vede il ritmo rallentare: il Crotone si chiude in difesa per preservare il risultato e la Juve Stabia non spinge eccessivamente per la vittoria.