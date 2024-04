Udinese-Roma interrotta: cosa succede con le scommesse

Il match tra Udinese e Roma, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024 è stato interrotto all’incirca a venti minuti dal 90′ quando il punteggio era sull’1-1. Il motivo? Le condizioni di Evan Ndicka, che si è accasciato a terra dopo aver accusato un dolore al petto ed è stato portato via dal campo in barella. Il difensore ha immediatamente rassicurato sulle sue condizioni, facendo il pollice in su, tuttavia la Roma non se l’è sentita di proseguire. Lo stesso De Rossi si è recato negli spogliatoi per controllare come stesse il suo calciatore e, dopo aver parlato con Cioffi e con l’arbitro Pairetto, è stato deciso di stoppare il match.

UDINESE-ROMA SOSPESA: COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Dato che mancavano pochi minuti alla fine verranno considerate valide tutte le scommesse che si sono già concluse e che sono già state centrate (over 1.5, gol e così via dicendo); stesso discorso anche per quanto riguarda i cartellini, i marcatori, icalci d’angolo e le varie giocate. Ovviamente, per ciò che concerne l’1X2 la partita al momento viene considerata VOID visto che non è ancora terminata. La quota sarà verosimilmente nulla visto che non si potrà completare nei prossimi due-tre giorni, per via dell’impegno in Europa League della Roma.