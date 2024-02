Serie C: tra il Crotone e il Benevento finisce senza reti

Il Crotone sfida il Benevento nel match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa sono a caccia di una vittoria che manca dal 13 gennaio, mentre Benevento ha la volontà di continuare il trend positivo dell’ultimo periodo. Il match termina 0-0. Gli ospiti sfideranno nella prossima giornata l’Audace Cerignola, mentre il Crotone scenderà in campo contro il Picerno.

Nei primi minuti di partita il Crotone si dimostra aggressivo, salendo subito all’attacco. Dopo un primo sprint però, è il Benevento ad avere la meglio e a imporre il pressing. Nonostante la squadra ospite mantenga il controllo per gran parte del parziale, non riesce a trovare la rete del vantaggio. Negli ultimi minuti il Crotone torna ad assediare l’area avversaria, ma si va a riposo senza gol. Nella seconda metà di partita entrambe le formazioni si fanno più aggressive, ma il risultato non si sblocca. Sul finale il Benevento si accende e sfiora la rete. Il triplice fischio però arriva senza che vengano registrati gol e il match termina dunque 0-0.