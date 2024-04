Serie C: il Catania batte il Padova ai supplementari e conquista la Coppa Italia

Il Catania batte 4-2 il Padova e vince il suo primo trofeo. Nello stadio silenzioso del Catania va in scena la gara di ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Assente sugli spalti la curva locale, con le gradinate gremite di bambini, a sottolineare il rispetto nel mondo calcistico e i valori del tifo. Nella prima partita, il Padova aveva trovato il successo in casa per 2-1. All’intervallo del match odierno, il risultato generale è di 3-3, con ancora tutto da decidere. Al triplice fischio del 90′, il risultato è di 4-4 e la finale va ai supplementari. Solo al 120′ il Catania sblocca il risultato, vincendo e collezionando il primo trofeo della storia del club.

LA CRONACA DEL MATCH

Il primo tempo si apre con la rete, quasi immediata, del Padova. Bortolussi sbaraglia la difesa catanese al terzo minuto, firmando l’1-0. La reazione della squadra di casa è immediata, con la compagine siciliana che preme attorno alla porta avversaria. La svolta arriva al 27′, con l’arbitro che fischia rigore a favore del Catania. Dal dischetto Di Carmine non sbaglia ed è 1-1. Poco dopo, il Padova segna per il 2-1, ma la rete non è valida in quanto il gioco era già fermo. Infine, chiude il primo tempo la rete di Cicerelli al 44′ che vale il 2-1 in favore del Catania. Si va dunque all’intervallo sul 3-3 generale e la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella seconda metà di partita.

La prima rete del secondo tempo arriva al minuto 73, con Perrotta che sigla il 2-2, dopo un ritorno in campo che era stato controllato dai catanesi. Poco dopo, arriva il cartellino rosso diretto a Delli Carri, che lascia il Padova in inferiorità numerica al 76′. Nell’ultima fase di match, il Catania assume una posizione più aggressiva. Sul finale, è Marsura – appena entrato in campo – a riaprire la partita. Al minuto 88, il Catania trova il 3-2. I quattro minuti di recupero non smuovono il risultato, ufficializzando i supplementari. I primi quindici minuti extra sono dominati dai padroni di casa. I padovani soffrono la stanchezza fisica, e devono fare i conti con l’inferiorità numerica. Al termine del primo tempo supplementare, il tabellone è ancora sul 3-2. A soli dieci secondi dal termine del secondo tempo supplementare, ecco che Costantino trova la rete che sul 120′ porta il Catania al 4-2. Il club siciliano vince così per la prima volta un trofeo, ed è quello della Coppa Italia Serie C.