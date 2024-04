Wta 250 Bogotà: Errani al secondo turno, eliminata Brancaccio

Giornata agrodolce per le tenniste azzurre impegnate nel torneo Wta 250 di Bogotà. Sara Errani avanza al secondo turno grazie al successo in due set contro l’ucraina Yulia Starodubtsewa. 6-2 7-6(5) il punteggio in un’ora e 35 minuti di gioco. Prova convincente dell’esperta classe ’87, soprattutto nel primo set, in cui ha concesso una sola palla break e ha tolto il servizio alla sua avversaria per due volte. Molta più battaglia nel secondo parziale, dove le due giocatrici hanno ceduto la battuta ben 4 volte ciascuna. Brava Errani a recuperare da due break di svantaggio sul 5-2 e servizio per la sua avversaria, stesa poi con un cinico tie break. L’ex numero 5 Wta affronterà ora la spagnola Sara Sorribes Tormo, terza testa di serie e a suo agio sulla superficie. Nulla da fare invece per Nuria Brancaccio, che dopo aver superato brillantemente i due turni di qualificazione battendo Osuigwe e Lamens, si arrende a Julia Niemeier. La teutonica si è imposta in maniera piuttosto agevole 6-2 6-3 in un’ora e 8 minuti di gioco, facendo valere la sua maggior esperienza e caratura.