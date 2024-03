Serie C: l’Avellino e il Catania danno spettacolo, la partita finisce 5-2

La trentesima giornata di Serie C 2023/24 vede l’Avellino avere la meglio sul Catania per 5-2. I lupi vincono dopo una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Tra le tante altre partite della serata, che ha visto disputare ben otto partite, spicca anche la vittoria della Juventus U23, vittoriosa contro l’Olbia per 4-0.

L’Avellino, durante i primi quarantacinque minuti di gioco, segna tre reti contro il Catania. E’ Rocca a sbloccare la partita al 30′, con la sua prima rete stagionale, che si rivela essere anche gol dell’ex. Il raddoppio dei lupi arriva pochi minuti dopo, con Gori che trova la rete al 32′, raggiungendo la doppia cifra in Serie C. Il terzo gol arriva al 45′ ed è firmato da De Cristofaro. Il secondo tempo si apre con il primo gol catanese, grazie a Marsura che sbaraglia la difesa avversaria al 50′ e accorcia le distanze. Poco dopo, il Catania riapre in definitiva la partita con Castellini che segna al 52′. Nell’ultima parte di gioco, l’Avellino allunga nuovamente, con il gol di Russo al 77′. Infine, Liotti cala la manita all’83’ e mette il risultato in cassaforte. Sugli altri campi, il Monopoli trova il pareggio contro il Brindisi in una partita terminata 2-2. Successo casalingo anche per il Foggia, che conquista i tre punti contro il Picerno vincendo 2-0. K.o. dell’Olbia, battuto per 4-0 dalla Juventus U23. Tra Messina e Crotone, gli ospiti trovano il successo per 1-0, mentre la Triestina vince per 3-0 sul campo della Fiorenzuola. Anche la Torres vince in trasferta, battendo la Spal 2-0. Infine, il Novara pareggia contro il Renate per 1-1.