Serie C 2023/24: Sorrento rimane in dieci ma vince sull’Avellino per 1-0

Sorrento in trasferta ha la meglio su Avellino per 1-0. Gli ospiti rimangono in dieci dopo appena venti minuti di gioco, ma riescono a trovare il gol del vantaggio e a conquistare tre punti. Avellino ora si prepara al match contro Monopoli, mentre Sorrento ospiterà il Crotone.

Il primo tempo tra Avellino e Sorrento non regala reti e nemmeno molte emozioni. Il colpo di scena principale è il cartellino rosso diretto a Blondett, che lascia la squadra ospite in inferiorità numerica al 19′. Avellino si avvicina più volte alla rete del Sorrento, ma senza riuscire a sfondare la difesa avversaria. Si va dunque a riposo sullo 0-0. Il secondo parziale vede l’Avellino assumere uno schema più offensivo, senza però riuscire a sbloccare il gioco. Al contrario, è proprio Sorrento, in dieci, a portarsi avanti. La rete decisiva è firmata da Ravasio al 72′. Inutili i tentativi di pareggio dell’Avellino, che termina il match sconfitto in casa.