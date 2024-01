MOVIOLA – Salernitana-Roma: Llorente tocca Candreva, niente rigore. Tutta la panchina granata contro Di Bello

Episodio da moviola in Salernitana-Roma con il rigore chiesto dai padroni di casa all’86’. Llorente tocca in modo lievissimo Candreva, che finisce a terra troppo facilmente. Per l’arbitro Di Bello non ci sono correttamente gli estremi per il rigore e il Var non può di certo intervenire. Ma si scatena la panchina dei campani: Inzaghi viene ammonito per proteste, il team manager Avallone viene espulso ed entra in campo per contestare l’arbitro pugliese.