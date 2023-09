Serie C 2023/24, Girone B: l’Arezzo passa a Chiavari, 1-2 in casa della Virtus Entella

Vittoria in trasferta per l’Arezzo di mister Indiani sul campo della Virtus Entella per la quinta giornata del campionato di Serie C 2023/2024, Girone B. La gara si sblocca poco dopo la mezz’ora, quando Gucci batte De Lucia. Passano pochi secondi ed arriva subito il raddoppio, firmato stavolta dal gran tiro a giro di Poggesi. Sembra poterla portare agevolmente a casa la squadra ospite, ma al minuto 70′ la riaprono i padroni di casa con Santini. Troppo tardi però, non basta per trovare il pareggio: Arezzo vince sul campo dell’Entella per 1-2.