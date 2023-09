Ligue 1 2023/2024: disastro Psg, Luis Enrique crolla in casa contro il Nizza di Farioli

E’ disastro Psg nell’anticipo del venerdì della quinta giornata della Ligue 1 2023/2024. La squadra di Luis Enrique, reduce peraltro da un avvio non eclatante con due vittorie e altrettanti pareggi, perde la prima partita in campionato e lo fa in casa, al Parco dei Principi, sotto i colpi di uno scatenato Nizza di Farioli, che dopo aver pareggiato le prime tre ha vinto le successive due, dunque a nove punti scavalca peraltro i parigini fermi a otto. E tra domani e domenica, il Monaco può ulteriormente allungare in vetta e altre squadre potranno superare i campioni in carica.

Dopo il saluto a Marco Verratti nel pre partita, si fa sul serio ed è Moffi dopo 21 minuti a portare in vantaggio i rossoneri, ma Kylian Mbappè, tanto per cambiare, pareggia i conti dopo otto minuti. Nella ripresa, Laborde riporta avanti gli ospiti, che trovano il tris ancora con Moffi a venti minuti dal termine, inutile la rete sempre di Mbappé poco prima del recupero, se non per le statistiche, mentre si aprirà un brutto weekend a Parigi anche in virtù della Champions League contro il Borussia Dortmund in settimana.