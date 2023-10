Serie C 2023/2024: l’Atalanta ribalta la partita e vince contro il Lumezzane

L’Atalanta vince contro il Lumezzane per 1-2. La Dea Under 23 riesce a ribaltare la partita, dopo un primo vantaggio conquistato dai padroni di casa. Cannavò aveva infatti trovato il gol sul finale del primo tempo, ma Di Serio al 46′ e Del Lungo al 52′ hanno portato l’Atalanta prima al pareggio e poi a prendersi un vantaggio mantenuto sino al triplice fischio. Nella prossima giornata, il Lumezzane incontrerà la Pro Patria, mentre l’Atalanta sfiderà Alessandria.

Durante i primi minuti di gioco, l’Atalanta risulta essere più aggressiva degli avversari e dopo una manciata di minuti si avvicina pericolosamente all’area del Lumezzane, sfiorando il gol del vantaggio. Dopo la fase di pressing iniziale però, la formazione della Dea non riesce a costruire altre opportunità per verticalizzare e il Lumezzane riesce a rispondere. Il primo tempo non regala grandi sorprese fino alle battute finali, quando il Lumezzane sale improvvisamente nella metà campo avversaria e al 37′ Cannavò trova la rete del vantaggio, Negli ultimi minuti, l’Atalanta cerca il pareggio, ma senza successo. Si torna dunque negli spogliatoi sull’1-0. Al ritorno in campo, i nerazzurri fanno capire di avere il potenziale per ribaltare la situazione e infatti, dopo pochi secondi Di Serio trova la rete del pareggio. Il Lumezzane tenta la riscossa, ma gli ospiti non possono essere fermati. Al 52‘, solo qualche minuto dopo Di Serio, Del Lungo raggiunge i pali avversari e manda in rete la palla per l’1-2. Nell’ultima fase di gioco, Vismara e Galeotti si dimostrano protagonisti assoluti ed entrambi difendono i propri pali nel migliore dei modi. Il Lumezzane non riesce più a rispondere e colleziona la quinta sconfitta in sei partite, mentre l’Atalanta porta a casa altri tre punti pesanti.