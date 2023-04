Serie C 2022/2023, Girone B: pareggio per 1-1 sia in Reggiana-Recanatese che in Cesena-Lucchese

Due pareggi per 1-1 nell’alta classifica del giron B del campionato di Serie C 2022/2023. Reggiana-Recanatese e Cesena-Lucchese terminano infatti in parità. Nella sua gara, la Reggiana si porta in avanti con Kabashi, al 13′. Pareggio che arriva nel secondo tempo, con Alfieri. Ugualmente nella propria gara, il Cesena si porta in avanti al 23′ con Celiento, venendo raggiunta poco dopo dal gran gol di Panico al 31′. Reggiana che perde il primo posto, finendo seconda, ma a pari punti (74), con l’Entella prima. Cesena secondo, a 70. Lucchese che si ferma in nona posizione, con 47. Infine, scende la Recanatese, con 43.