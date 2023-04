Inter-Fiorentina, Lukaku si divora un gol a due passi dalla porta (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra

I tifosi dell’Inter speravano di ritrovare un Lukaku con una ritrovata fiducia dopo le reti messe a segno con la maglia della nazionale belga. Invece il centravanti continua – almeno per il momento – a non concretizzare occasioni. Anche nel secondo tempo di Inter-Fiorentina è arrivata una clamorosa chance a pochi passi dalla porta. Perfetto assist di Bastoni, Lukaku deve solo appoggiarla in rete, ma va con il sinistro e apre troppo, con la palla che finisce al lato. Gol mangiato, gol subito. Perché dopo pochi istanti è arrivata la rete di Bonaventura dall’altro lato.