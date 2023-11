Serie B: il Palermo vince il recupero ed il Lecco pareggia con lo Spezia

Terminati i recuperi delle sfide Palermo-Brescia e Lecco-Spezia, validi per la seconda giornata di Serie B 2023/2024. I match hanno visto vincere i siciliani e il pareggio a reti bianche tra i lombardi e i liguri.

Palermo-Brescia si è conclusa con il punteggio di 1-0. Nel primo tempo partita equilibrata, con occasioni su entrambi i fronti. Al 28′ arriva il gol per i padroni di casa. Valente dalla destra serve il pallone morbido al centro, dove arriva il colpo di testa vincente di Coulibaly per l’1-0. Nel secondo tempo il Brescia cresce di intensità. Sul finale vede sfumare una grande occasione. Al 90+5′ Moncini para la conclusione del compagno. Bianchi si gira benissimo in area ma il suo destro viene murato dalla schiena del compagno di reparto.

Lecco-Spezia si è conclusa con il punteggio di 0-0. Nel primo tempo dominio della squadra di casa. Due occasioni di fila per i lombardi: al 24′ Crociata crossa basso da destra, Novakovich disturbato da Amian riesce a girare sottoporta ma Dragowski chiude lo specchio. Al 25′ gol annullato per il Lecco. Buso serve Novakovich all’altezza del dischetto che non sbaglia, sulla traiettoria però Guglielmotti è in fuorigioco. Nel secondo tempo avanzano gli ospiti. Al 90’+2′ Candelari riceve da Verde e incrocia il destro, Melgrati non trattiene ma Sersanti riesce a liberare l’area.