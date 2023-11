Serie B 2023/2024: la Sampdoria domina a Modena e vince 2-0

La Sampdoria vince contro il Modena per 2-0. I canarini non riescono a rispondere alle due reti segnate dagli ospiti e devono incassare la sconfitta. Esposito sblocca la partita al minuto 30′, mentre Kasami raddoppia al 63′. Giornata difficile per i padroni di casa, che concludono la gara in dieci. Nella prossima giornata, i vincitori dovranno incontrare lo Spezia, mentre il Modena andrà incontro alla partita con il Parma.

Durante i primi minuti il ritmo in campo si dimostra intenso. Il Modena scende in campo con aggressività e circonda l’area avversaria, ma la Sampdoria riesce a rispondere e a spostare il gioco nella zona di metà campo. Per la prima parte di partita, le due formazioni si dimostrano bloccate tatticamente, con la gara in una situazione di stallo. Il risultato si sblocca al 30′, con Esposito che trova la sua prima rete stagionale e segna il gol del vantaggio sampdoriano. Negli ultimi minuti disponibili prima del duplice fischio, il Modena protesta per un fallo su Duca in area di rigore, ma l’arbitro lascia proseguire il gioco. Si torna quindi negli spogliatoi sul vantaggio Sampdoria per 1-0. Al ritorno in campo, il Modena cerca il gol del pareggio, ma fatica nella verticalizzazione. Buona lettura del gioco da parte degli ospiti, che dopo un quarto d’ora di gioco mettono a segno il raddoppio. Kasami manda la palla in rete al 63′, collezionando il suo primo gol stagionale. La gara regala alcuni episodi caotici sul finale: Abusio viene ammonito al 77′ e, a seguito delle proteste, espulso. Infine, Esposito sfiora il terzo gol e successivamente si accascia a terra dolorante, chiedendo il cambio. Al termine di cinque minuti di recupero concessi, l’arbitro fischia tre volte e la Sampdoria si porta a casa una meritata vittoria.