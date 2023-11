Serie C 2023/2024, il Mantova batte la Fiorenzuola 3-2: primato blindato

Il Mantova vince a fatica una partita che sembrava ormai essere in cassaforte. La squadra di Davide Possanzini batte la Fiorenzuola 3-2 in trasferta dopo essere passata sul 3-0 nei primi trentacinque minuti. Nel girone A di Serie C il risultato si sblocca al 25′. Mensah premia un inserimento di Galuppini che si presenta all’imbocco dell’area di rigore e scaglia un sinistro in diagonale che non lascia scampo a Sorzi. La Fiorenzuola subisce il contraccolpo e cinque minuti dopo prende anche il 2-0. Radaelli scarica dalla destra per Giacomelli che con un destro morbido di prima intenzione batte per la seconda volta il portiere di casa. Non è finita. Al 35′ è Brignani a segnare il gol che si rivelerà decisivo ai fini dei tre punti con un bel colpo di testa da palla inattiva. Prima del duplice fischio la Fiorenzuola reagisce. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Potop di testa sul secondo palo mette in rete e accorcia le distanze. Ritmi più bassi nella ripresa, ma la partita si accende all’82’ grazie al mancino (deviato) di Alberti che vale il 2-3. Non basta. Il Mantova consolida il primato a 32 punti. Terza sconfitta consecutiva per la Fiorenzuola che si tiene stretta solo la bella reazione sullo 0-3 e l’assedio finale.