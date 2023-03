Serie A, non solo Sky: si ragiona sull’acquisto di Dazn

“Comprare Sky? È una delle ipotesi che ci è stata raccontata ma sarà l’assemblea a decidere. Tra le idee suggestive ricevute c’è anche quella di acquisire altre piattaforme, come DAZN, da utilizzare per trasmettere il canale della Lega”. Lo ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, in un’intervista al Corriere della Sera. L’ad ha così confermato le ipotesi di un acquisto da parte della Lega per uno dei colossi che al momento si occupano di trasmettere il campionato in Italia.