Serie A: al centro Var di Lissone incontro tra arbitri ed allenatori

Nella giornata di lunedì, presso il centro Var di Lissone, l’Associazione Italiana Arbitri e gli allenatori della Serie A si sono incontrati per svolgere una riunione tecnica. Per l’Aia hanno partecipato il presidente Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli, il responsabile Can Gianluca Rocchi con tutti i componenti della Commissione, ed i responsabili del Settore tecnico Matteo Trefoloni e della Commissione per i rapporti con le società di Serie A e B Riccardo Pinzani. Chi invece era assente, tra i tecnici, per motivi personali o per altri impegni, Rudi Garcia, Italiano, Motta, Mourinho, Palladino e Sarri.

Ecco di seguito le parole di Pacifici: “Questa riunione ha rappresentato un momento di condivisione. E’ importante che l’incontro sia stato organizzato presso il centro Var di Lissone, dove lavora il nostro gruppo di video match officials. Una struttura che è considerata una vera eccellenza a livello internazionale”.

Così invece Gianluca Rocchi: “Con gli allenatori ed i dirigenti delle società di Serie A, abbiamo condiviso le indicazioni tecniche che diamo agli arbitri. In organico abbiamo 19 video match officials di ruolo, un numero più alto rispetto a quello presente nelle altre federazioni. Per questo organizziamo periodicamente raduni dedicati ai vmo, in cui effettuiamo lavori specifici per questo ruolo”.