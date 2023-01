Sci, lesione ai flessori della coscia per Franzoni. L’azzurro dovrà operarsi: “Fa parte del gioco”

Gli esami a cui si è sottoposto Giovanni Franzoni, vittima di un infortunio nel corso del super-G di Wengen di venerdì 13 gennaio, hanno evidenziato una lesione complessa ai flessori della coscia destra. A riportarlo è la FISI, spiegando che il ragazzo sarà costretto a operarsi. Il presidente della Commissione medica, Andrea Panzeri, ha già avviato i contatti con un centro specializzato in Finlandia per l’operazione, in programma mercoledì 18 gennaio. “Fa parte del gioco, finché non succede non ci pensi. Quando vai al cancelletto di partenza vuoi solo andare il più forte possibile e questo comporta alcuni rischi. Peccato che sia stata proprio la caduta più banale a causare l’infortunio. Per me si tratta di una situazione nuova, non so come riuscirò a far passare il tempo pensando esclusivamente allo sci. Sono triste per com’è andata la stagione, ma mi auguro di poter ritornare grazie alla mia solita costanza” ha dichiarato Franzoni.