Atalanta-Salernitana 8-2, Nicola: “Fino a quando sarò l’allenatore darò il massimo per questo club”

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato dopo l’incredibile sconfitta arrivata contro la Atalanta per 8-2. Ecco le sue parole: “Analizzare queste partite sono senza senso. Non siamo stati squadra, senza atteggiamento, non mi interessa manco il vantaggio dalla terz’ultima. Mi dispiace tanto per i tifosi perché possiamo fare molto meglio. Abbiamo creato qualcosetta, ma abbiamo regalato troppi gol, poca determinazione, poco tutto. In queste partite bisogna metterci la faccia per non aver fatto una partita di livello. Sono straconvinto che dobbiamo parlare poco e lavorare parecchio”.

E ancora: “Non è un discorso di superficialità, bisgona sempre tenere l’umiltà di affrontare gli avversari. Tutte le situazioni subite ce le siamo create noi, va riconosciuto. Ok la forza dell’avversario, ma abbiamo sbagliato noi. Non c’è stata attenzione, dobbiamo fare una profonda autocritica, continuando a lavorare. La classifica non la guardo, non mi importa, io parlo della prestazione, non stiamo più facendo quelle prestazione. A noi interessa migliorare noi stessi, altrimenti non fai più punti, e a me interessa fare punti. Bisogna ammettere che abbiamo sbagliato punti”.

In conclusione: “Mercato? Adesso dopo stasera non mi interessa, mi interessa analizzare la prestazione della squadra. Poi io sono sicuro di ciò che farà la società, penso che loro abbiamo fiducia in me, ma stasera non abbiamo messo agonismo. Non perdo tempo a parlare di un possibile esonero, fino a quando lo sono darò il massimo per questo club, sono profondoamente entusiasta di ciò che faccio, sono convinto che miglioreremo. Normale che quando perdi con una sconfitta così netta si parla anche di questo, ma io non ci penso. Se incontrassi un tifoso starei zitto, ascolterei le critiche e basta. I nostri tifosi sono fantastici, sono venuti anche in 2000 quando abbiamo giocato con la Lazio, bisogna ascoltarli”.