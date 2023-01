Al Nassr, Cuadrado si aggiunge alla lista degli obiettivi: è una richiesta di Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua nuova avventura in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Nassr, ma è pronto anche ad assumere un ruolo importante in vista della prossima campagna acquisti. Il portoghese, infatti, avrebbe chiesto al suo nuovo club di ingaggiare l’esterno della Juventus, Juan Guillermo Cuadrado. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, i bianconeri non avrebbero intenzione di rinnovare il contratto del colombiano, in scadenza il prossimo 30 giugno. A quel punto l’Al Nassr potrebbe assicurarsi le prestazioni del giocatore a parametro zero.