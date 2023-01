Sci di fondo, sprint Les Rousses 2023: vincono Jouve e Skistad, Pellegrino chiude sesto

I vincitori delle sprint a tecnica classica di Les Rousses, valide per la Coppa del mondo 2022/2023 di sci di fondo, sono Richard Jouve e Kristine Stavaas Skistad. Successo a sorpresa per il francese, che batte il fenomeno Johannes Hoefslot Klaebo e manda in visibilio il pubblico di casa. Dieci i centesimi che separano primo e secondo classificato, con il norvegese che nonostante i favori del pronostico deve accontentarsi della seconda piazza. Completa il podio un altro norvegese, Paal Golberg, che supera al fotofinish lo svedese Anger. Sesto posto invece per Federico Pellegrino, bravo ad approdare in finale ma mai in lotta per il successo. L’azzurro chiude alle spalle di Wiig a +1.82 dalla vetta. Eliminati in precedenza tutti gli altri azzurri: Simone Mocellini, 36°, Giacomo Gabrielli, 51°, Davide Graz, 55°, e Mikael Abram, 57°.

Nel femminile, invece, la norvegese si è messa alle spalle ben tre svedesi, trionfando in 3:01.97. Battuta di sette decimi Emma Ribom, seconda, e Maja Dahlqvist, terza a +1.78. L’unica azzurra che aveva superato le qualificazioni, nonché l’unica ai nastri partenza, Caterina Ganz, è invece uscita di scena nelle batterie. Per lei quinto tempo in 3:11.56, lontanissima dall’accesso in semifinale (distante oltre 6 decimi).