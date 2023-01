Napoli-Roma, rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO)

di Sofia Cioli 54

Il video della conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Napoli-Roma, sfida valida per la 20esima giornata della Serie A 2022/2023. Tra i temi affrontati anche quello sul caso Zaniolo: “È da un mese che vuole andare via, lo dice alla società e ai compagni. Io sono concentrato sul gruppo che vuole lottare per questo club e tifosi e Nicolò non fa parte del ‘progetto Napoli’”. E sugli azzurri di Spalletti: “Complimenti al Napoli per lo Scudetto, lo ha già vinto. Mi congratulo con i giocatori e Spalletti perché lo hanno vinto meritatamente”.