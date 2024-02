Sci di fondo, operazione perfettamente riuscita per Simone Mocellini

Operazione perfettamente riuscita per Simone Mocellini, il 25enne fondista trentino delle Fiamme Gialle, sfortunato protagonista di una brutta caduta durante la tappa di Coppa del Mondo in Canada. L’atleta azzurro è atterrato a mezzogiorno alla Malpensa ed è stato condotto, grazie all’organizzazione della Commissione Medica Fisi, presso la clinica milanese La Madonnina, dove è stato operato per l’intervento di riduzione e sintesi con placca e viti della frattura pluriframmentaria della tibia destra.