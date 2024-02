Probabili formazioni Lazio-Bayern Monaco: andata ottavi Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 14 febbraio nella cornice dello stadio Olimpico, che ospiterà il primo di questo doppio confronto dei biancocelesti contro i bavaresi. Maurizio Sarri spera in un’impresa contro gli uomini di Tuchel. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alle possibili scelte dei due allenatori per questa partita da non perdere. Anche nel 2021 Lazio e Bayern si affrontarono agli ottavi di finale, ma i tifosi biancocelesti sperano naturalmente in un esito diverso. Di seguito, ecco i possibili protagonisti di questo match di andata.

LAZIO – Da valutare Patric. In caso di forfait, sarà ballottaggio tra Casale e Gila, con lo spagnolo favorito. Sicuro di una maglia Romagnoli. Dubbio anche in attacco dove Immobile sembra in vantaggio su Castellanos. Centrocampo composto da Guendouzi, Rovella e Luis Alberto.

BAYERN MONACO – Emergenza infortuni per Tuchel, che spera di recuperare Kimmich e Upamecano. Out invece Davies, Coman, Gnabry e Laimer. Non al meglio Neuer, ma dovrebbe essere regolarmente tra i pali.

Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Immobile 55% – Castellanos 45%; Gila 55% – Patric 45%

Indisponibili: Patric (in dubbio)

Squalificati: –

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane

Ballottaggi: Kimmich 55% – Pavlovic 45%

Indisponibili: Davies, Coman, Gnabry, Laimer

Squalificati: –