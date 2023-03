Sci di fondo, mass start maschile 20 km Lahti 2023: Klaebo da record, Pellegrino 22°

Johannes Hoesflot Klaebo scrive la storia dello sci di fondo. Grazie alla vittoria della mass start maschile 20 km di Lahti (Finlandia), in quella che era l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023, l’atleta norvegese ha centrato il 20° successo stagionale, eguagliando il record di vittorie in una singola stagione della connazionale Therese Johaug. 44:13.0 il tempo con cui ha tagliato il traguardo, precedendo il connazionale Golberg.

Terzo posto per lo svedese Poromaa, unico in grado di inserirsi tra i norvegesi (che occupano 6 delle prime 7 posizioni). Gara non particolarmente brillante per gli italiani, tutti fuori dalla top 20. Il migliore è Federico Pellegrino, 22° a 1’18”. Più indietro Dietmar Noeckler, 27° a 1’40”, Francesco De Fabiani, 29° a 1’42”, Simone Daprà, 32° a 2’08”, Davide Graz, 35° a 2’09”, e infine Paolo Ventura, 53° a 3’30”.