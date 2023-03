Moto3, GP Portogallo 2023: botto pauroso tra Kelso e Holgado a fine gara (VIDEO)

di Antonio Sepe 52

Attimi di spavento al termine del GP del Portogallo 2023 di Moto3. Sul circuito di Portimao, pochi metri dopo la linea del traguardo, Daniel Holgado e Joel Kelso si sono scontrati violentemente dando vita ad un botto pauroso. Il pilota spagnolo, vincitore della gara, ha improvvisamente frenato per togliersi la visiera strappo e Kelso, che arrivava da dietro, non è riuscito a evitarlo e l’ha centrato in pieno. Per fortuna i piloti stanno bene, ma lo scontro tra i due è stato davvero violento. In alto il video.