Sci di fondo, Krueger vince sull’Alpe del Cermis: il Tour de Ski è di Klaebo, Pellegrino chiude quarto

Il Tour de Ski 2023 si chiude nel segno della Norvegia, che confeziona una doppietta anche nell’ultima giornata. La mass start maschile di 10 km sull’Alpe del Cermis va a Simen Hegstad Krueger, che precede il connazionale Holund. Il Tour de Ski, valido per la Coppa del mondo 2022/2023 di sci di fondo, vede invece trionfare uno scatenato Johannes Hoefstadt Klaebo, che concede il bis. Sul podio altri due norvegesi, ovvero i sopracitati Krueger e Holund. Mastica amaro invece Federico Pellegrino, ottavo nella mass start sul Cermis e quarto in classifica generale a 23.1 secondi dal podio. Solo applausi comunque per l’azzurro, che torna a ridare prestigio al tricolore anche in una manifestazione come il Tour de Ski. Per quanto riguarda gli altri italiani, De Fabiani chiude 14° a 3’41”, Noeckler 27° a 6’29”, Ventura 30° a 6’50” e 44° Ticcò a 9’48”