Salernitana-Torino, problema al monitor: secondo tempo senza Var

Problema al monitor del Var allo stadio Arechi di Salerno. Ecco perché il secondo tempo di Salernitana-Torino, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, non comincia. Le due squadre sono ferme nello spogliatoio. La partita non può riprendere al momento. Dopo oltre venticinque minuti di stop la partita riprende senza l’ausilio del Var, come ai vecchi tempi.