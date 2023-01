Sci di fondo, inseguimento maschile Tour de Ski 2023: vince Klaebo, Pellegrino terzo al fotofinish

Il 2023 inizia alla grande per Johannes Hoesflot Klaebo, che si aggiudica l’inseguimento maschile del Tour de Ski 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Sulle nevi svizzere della Val Mustari arriva una vittoria importante per il norvegese, che s’impone per più di 10 secondi sulla “coppia” Paal Goldberg e l’italiano Federico Pellegrino. I due che hanno completato il podio infatti, sono arrivati al fotofinish, con il norvegese che però ha preceuduto l’azzurro per pochissimo millimetri. 17esimo il secondo italiano, Francesco De Fabiani, 28esimo Dietmar Noeckler, 42esimo Simone Mocellini, 47esimo Elia Barp, 49esimo Paolo Ventura. Fuori dalla Top50 Giovanni Ticco, 61, Giandomenico Salvadori, 67, e Davide Graz, 74.