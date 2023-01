Formazioni ufficiali Tottenham-Aston Villa, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Aston Villa, sfida valida per la 18esima giornata della Premier League 2022/2023. Obiettivo tre punti per gli Spurs di Conte, chiamati a rispondere alla vittorie di United e Liverpool, ma allo stesso tempo determinati ad accorciare le distanze da City e Newcastle, reduci da due pareggi. Obiettivo non semplice contro l’Aston Villa di Emery, che staziona nella parte destra della classifica ma resta comunque un’avversaria ostica. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 1 gennaio, di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-ASTON VILLA

Tottenham: In attesa

Aston Villa: In attesa