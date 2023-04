Fantacalcio, clamoroso autogol di Caldara: tocco sotto su Dragowski, 1-0 Salernitana

di Mattia Zucchiatti 56

Un clamoroso autogol di Mattia Caldara sblocca il risultato di Spezia-Salernitana, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Il difensore bianconero ha tentato un improbabile retropassaggio a pochi passi dal portiere Dragowski. L’esecuzione però è totalmente sbagliata, con quello che si è tramutato in un pallonetto letale per lo Spezia. Nessun dubbio ai fini del fantacalcio: il gol (anzi autorete) è tutto di Caldara, come dimostra il tabellino della Lega Serie A. Mani nei capelli per Semplici e la squadra in un primo tempo ostico e complicato.