Sci di fondo, Coppa del Mondo: undici azzurri convocati per la tappa di Livigno

Manca sempre meno alla tappa di Coppa del mondo di sci di fondo di Livigno, in programma sabato 21 e domenica 22 gennaio. Si parte con la sprint in tecnica libera e si chiude con la team sprint, rispettivamente con le qualificazioni dalle ore 10.45 e la gara alle 13.15. Undici gli azzurri (sei uomini e cinque donne) convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder. Si tratta di Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Simone Mocellini, Mikael Abram e Michael Helwegger, Caterina Ganz, Cristina Pittin, Nicole Monsorno, Martina Bellini e Federica Sanfilippo. Obiettivo podio per la spedizione azzurra, reduce da un bel Tour de Ski e determinata a confermarsi.