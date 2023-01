Argentina, Scaloni: “Messi il migliore di sempre. Allenare la Spagna? Perché no, è la mia seconda casa”

Lionel Scaloni ha rilasciato un’intervista a Cadena Cope, ripercorrendo la cavalcata mondiale con l’Argentina: “Sapevamo quanto fosse difficile vincere la Coppa del Mondo, perciò ce la siamo goduti con la consapevolezza che chiunque potesse trionfare. È stato un viaggio incredibile. Ho ancora in testa le immagini della finale, mi rammarico di non averla chiuso nei tempi regolamentari“. Il ct dell’Albiceleste ha poi speso parole al miele per la Spagna: “È la mia seconda casa, mi ha dato tanto. Allenarla in futuro? Non vedo perché no. Mi sento parte di questo paese, hanno sempre trattato bene gli argentini“. Infine, Scaloni ha risposto alla fatidica domanda: Messi o Maradona?: “Se proprio devo sceglierne uno, allora sto con Leo. Abbiamo qualcosa di speciale, è il migliore di sempre“.