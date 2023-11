Sci di fondo, Coppa del Mondo 2023/2024: Nyenget vince la 10km maschile a Ruka, Pellegrino 15°

Dominio norvegese nella 10 km maschile in questa seconda giornata di gare a Ruka, dove è partita la Coppa del Mondo di sci di fondo. A trionfare quest’oggi è stato Martin Loewstroem Nyenget, che ha chiuso la sua gara in 23:31.7, preceendo di solamente 2″ il finlandese Livo Niksnane, che si è inserito nel mezzo della squadra norvegese. Terzo, infatti, è Erik Valnes, mentre in quarta posizione si è piazzato Paal Golberg. Ottima la prova di Federico Pellegrino, che dopo il quarto posto di ieri nella sprint si destreggia bene terminando 15° a un decimo da uno Johannes Klaebo ancora non in grande spolvero in questo avvio di stagione. Meno bene Francesco De Fabiani, che ha chiuso addirittura 45esimo a +1.21 dal leader ed era apparso anche ieri un po’ indietro di condizione. Ha fatto meglio di lui Davide Graz, 42esimo. Fuori dai 50 Paolo Ventura (55esimo) e Simone Daprà (55esimo).