Pisa-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Brescia, match dell’Arena Garibaldi valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I nerazzurri di Alberto Aquilani vogliono riprendere la stagione con una vittoria tra le mura amiche per rialzare la testa ed allontanarsi dalle zone delicate della classifica. Le Rondinelle, dal loro canto, sono scivolate in zona playout ed hanno assolutamente bisogno di tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

