Sci di fondo, Coppa del Mondo: 19 azzurri a Dobbiaco

Lo sci di fondo si sposta a Dobbiaco per un altro appuntamento della Coppa del Mondo. Saranno ben 19 azzurri al via: oltre al valdostano Federico Pellegrino a capitanare la squadra, saranno presenti il conterraneo Francesco De Fabiani, i trentini Simone Mocellini, Simone Daprà, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, Davide Graz, gli altoatesini Dietmar Nöckler e Michael Hellweger, e ancora Mikael Abram, Giuseppe Montello, Lorenzo Romano e Martin Coradazzi. Al femminile, invece, ci saranno l’ex biathleta Federica Sanfilippo, Caterina Ganz, Anna Comarella, Francesca Franchi, Cristina Pittin e Martina Bellini. Favorita la Norvegia, ma anche i fratelli finlandesi Kerttu e Iivo Niskanen e l’americana Jessie Diggins, già protagonista in passato alla Nordic Arena di Dobbiaco.