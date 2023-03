Asja Zenere non prenderà parte al gigante femminile di Are, in programma venerdì 10 marzo e valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Come riportato dalla Fisi, l’azzurra non ha ancora recuperato dopo la caduta in allenamento di settimana scorsa e, per evitare di correre rischi, non gareggerà in Svezia.