Ferrari, riunione post Bahrain con Vasseur, Leclerc e Sainz: “Occasione per discutere”

“Dopo la prima gara della stagione, Fred, affiancato da Charles e Carlos, ha tenuto una riunione per tutti i nostri dipendenti GES. Un’occasione per discutere del nostro fine settimana, delle sfide che abbiamo affrontato e del futuro che ci attende“. Così la Ferrari, sui propri profili social, ha presentato la riunione che ha visto partecipare il team principal Vasseur e i due piloti, Leclerc e Sainz, dopo il difficile weekend del Bahrain, che ha aperto la stagione di F1. Tanti gli aspetti su cui dovrà lavorare il team del Cavallino, che in queste ore ha visto l’uscita di David Sanchez.