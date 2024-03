Sci alpino, troppa pioggia: cancellato anche lo slalom di Kranjska Gora. Feller vince la Coppa di specialità

Non c’è pace per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l’annullamento del gigante, è stata ufficializzata anche la cancellazione dello slalom maschile di Kranjska Gora, originariamente in programma domenica 10 marzo. La copiosa pioggia caduta negli ultimi giorni ha di fatto cancellato la neve sulla pista di gara e non sarà possibile gareggiare questo fine settimana. Ragion per cui la coppa di specialità viene vinta automaticamente dall’austriaco Manuel Feller e si è definito anche il quadro dei partecipanti alle finali di Coppa del mondo a Saalbach. Nove in totale gli azzurri qualificati: Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti in gigante; Alex Vinatzer e Tommaso Sala in slalom; Guglielmo Bosca, Dominik Paris e Mattia Casse in supergigante,; Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca e Max Perathoner (campione del mondo juniores) in supergigante. Florian Schieder, che aveva guadagnato il diritto di gareggiare in discesa, non sarà presente per infortunio.