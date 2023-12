Sci alpino, Super-G maschile Bormio 2023: caduta per Innerhofer, trasportato in elicottero

Anche oggi gara interrotta sulla Stelvio, dove è in corso il Super-G maschile di Coppa del Mondo. Se ieri era stato Marco Schwarz autore di una brutta caduta che gli è costata la lesione del crociato del ginocchio, oggi purtroppo c’è da attendere notizie su Christoph Innerhofer. Il veterano sciatore azzurro ha subito un forte impatto contro le reti di protezione, terminando così la sua gara. Era riuscito ad alzarsi sulle sue gambe Christoph, ma ha immediatamente avvertito forte dolore al ginocchio destro. Da lì la decisione di far intervenire l’elisoccorso che lo trasporterà in ospedale.

AGGIORNAMENTO: “Innerhofer è stato trasportato all’ospedale di Sondalo per accertamenti. La prima visita ha evidenziato un taglio ad un polpaccio”. Lo comunica la Fisi, la federazione italiana degli sport invernali, precisando che “seguiranno aggiornamenti”.