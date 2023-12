Tennis, Sinner racconta gli obiettivi del 2024: Slam, oro olimpico e Sanremo

Vuole il suo primo torneo del Grande Slam, magari l’oro olimpico e, perché no, un posto sul palco del teatro Ariston. In un’intervista a La Stampa, che lo ha premiato come “Campione dell’anno“, Jannik Sinner mette in fila i desideri per il 2024.

Il 2023 si è concluso con la finale alle Atp Finals di Torino, la vittoria della Coppa Davis e il “fan favourite” dell’Atp, assegnato al giocatore più amato dai tifosi di tutto il mondo, che finora era andato a Federer e Nadal. “Un onore immenso – dice Sinner – poter ricevere questo riconoscimento dopo Roger e Rafa. Ho sentito l’affetto del pubblico a Torino e a Malaga(sede delle finali di Davis, ndr). Poter trasmettere i miei valori, come il fairplay, il lavoro duro e il rispetto è molto importante. Ogni tanto rimango sorpreso dalla popolarità e mi viene da ridere. Sono felice di vedere quanto gli italiani apprezzino il nostro sport in questo momento storico”.

Suo obiettivo principale vincere il primo Slam in carriera, “ma non dimentico i Masters 1000 che contano anche tanto. Voglio stabilizzare la mia classifica e assolutamente tornare a Torino per le Atp Finals”. Poi ci sono le Olimpiadi di Parigi: “I Giochi sono nel mio calendario, sarà molto particolare tornare al Roland Garros per il torneo olimpico”. In Francia potrebbe giocare anche in doppio, perché “mi sono molto divertito con Lorenzo (Sonego, ndr) durante la finale di Coppa Davis, cercheremo di giocare insieme ogni tanto quando il programma ce lo permette”.

Non un sogno ma un desiderio per Jannik: salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. “Mi piacerebbe molto fare un salto a Sanremo. Mi piace tanta musica diversa, dal rap al rock e anche il pop. In Italia siamo fortunati, abbiamo tanti artisti straordinari e la nostra musica è bellissima”.