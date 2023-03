Sci alpino, start list slalom gigante maschile Finali Soldeu 2023: orari e pettorali di partenza

La start list dello slalom gigante maschile delle Finali di Soldeu 2023 di sci alpino: ecco gli orari delle due manche e i pettorali di partenza della gara. Saranno due gli azzurri ai nastri di partenza, ovvero Luca de Aliprandini e Filippo Della Vite. Di seguito ecco i bib di riferimento per la prima manche in programma alle ore 9.00, seguita poi dalla seconda manche decisiva alle 12.00. Ecco la start list completa degli atleti in gara.

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR –

2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

7 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

8 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

9 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

10 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

11 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

12 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

14 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

15 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

16 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

break

17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

18 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

19 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

20 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

21 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

22 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

23 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head

24 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

25 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol