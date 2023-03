Atp Challenger 175 Phoenix 2023: Berrettini supera Vukic in due set e conquista i quarti di finale

Matteo Berrettini è ai quarti di finale dell’ATP Challenger 175 di Phoenix, dopo aver superato per 7-5 7-6(5) l’australiano Vukic. Un incontro che come si evince dal punteggio si è deciso su pochi punti, che però l’attuale numero 3 d’Italia è stato bravo a portare a casa. I servizi hanno dominato l’incontro, con Matteo che non ha mai perso il proprio turno di battuta e ha dovuto annullare un’unica palla break nel corso del match.

Nel primo set, dopo aver mancato un’occasione sul 3-3, Matteo riusciva a mettere a segno il break decisivo nell’undicesimo game, chiudendo poi con il servizio in quello successivo. Nel secondo parziale è l’azzurro a dovere annullare l’unica palla break, sull’1-2. Poi nel tie-break finale è bravo a rimontare un iniziale svantaggio di 1-3, aggiudicandosi sei degli ultimi otto punti della partita. Ora sfiderà nei quarti il giovane russo Shevchenko, in una giornata che prevede un eventuale doppio turno a causa della pioggia caduta a metà settimane. In caso di vittoria, Matteo scenderebbe poi di nuovo in campo contro Kovacevic o Halys in semifinale.