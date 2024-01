Trevisan-Pavlyuchenkova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2024

Martina Trevisan se la vedrà contro Anastasia Pavlyuchenkova nel primo turno del WTA 500 di Linz 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. Entrambe sono reduci dal secondo turno agli Australian Open. A partire con i favori del pronostico sarà l’esperta russa secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultima, inoltre, si è aggiudicata in due set l’unico precedente, risalente alla Billie Jean King Cup del 2019. Trevisan proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla sua avversaria, che con i suoi colpi piatti e potenti sa essere una cliente piuttosto scomoda su questo tipo di superficie. In palio per la vincitrice c’è un ottavo di finale contro una tra l’altra azzurra Jasmine Paolini oppure la britannica Katie Boulter.

Trevisan e Pavlyuchenkova scenderanno in campo oggi (lunedì 29 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo match di giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Martina Trevisan sul veloce di Linz, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.